شعراوى يتابع المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة جهود الهيئة فيما تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وتنفيذ بعض المشروعات التنموية.





وقال وزير التنمية المحلية إن الاجتماع شهد استعراض لعدد من المشروعات الاستثمارية التى ستقوم بتنفيذها الهيئة فى محافظات الصعيد لتحديد أولويات ومراحل التنفيذ لسرعة الانتهاء من تلك المشروعات والتنسيق مع القطاع الخاص بما يحقق توجيهات القيادة السياسية فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشية المواطنين بمحافظات الوجه القبلى وتوفير فرص عمل لهم مستدامة لهم.

وأشار محمود شعراوى، إلى الإهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الجمهورية بمحافظات الصعيد خاصة بعد تخصيصه أسبوع لافتتاح المشروعات القومية بالصعيد وجولاته على أرض محافظات الصعيد منذ عدة أسابيع، وجعل المحافظات أكثر جذبا للمستثمرين وتوفير فرص عمل لأبنائه لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق تنمية متكاملة فى كافة القطاعات التى تهم المواطن.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة بعض المشروعات المقترح تنفيذها الفترة المقبلة بعدد من محافظات الصعيد وكذا متابعة المشروعات الجارية، إذ وجه الوزير بسرعة استكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التى ستقوم الهيئة بتنفيذها لتحقيق أكبر عائد وفائدة منها للمواطنين والتنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة فى إطار خطة ورؤية الحكومة لتنمية صعيد مصر.

كما عرض رئيس هيئة تنمية الصعيد كذلك بعض الجهود التى قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية لدعم المجالات التنموية بالصعيد وتذليل بعض التحديات التى تواجه المستثمرين فى عدد من المحافظات التى تقوم الهيئة بتنفيذ مشروعات بها بما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة.

وأكد محمود شعراوى أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة وزارة التنمية المحلية وهيئة تنمية الصعيد فى المشروعات التى تقوم بها لتحقيق التكامل والهدف الاستراتيجى للدولة خصوصا فى ظل تنفيذ الوزارة للعديد من المبادرات والمشروعات على أرض محافظات الصعيد فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذا مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه فى 4 محافظات هى سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط بما يعزز جهود الحكومة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة واستغلال الميزات التنافسية لمحافظات الصعيد وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الهيئة إلى المشروعات التى نجحت الهيئة فى الإنتهاء منها خلال العامين الماضيين فى عدد من محافظات إقليم الصعيد فى القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية والتى ساعدت فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد شريف صالح أن الهيئة تسعى لتنفيذ المشروعات التى تحقق عائد تنموى وفرص عمل مستدامة لأبناء الصعيد إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من بعض الميزات التنافسية لإقليم الصعيد خصوصا بعض تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى من جانب الدولة فى البنية الأساسية والاستراتيجية بما يوفر "حياة كريمة" للمواطنين والاستفادة المثلى من تلك المشروعات.