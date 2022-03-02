موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وبايدن يتوعد بوتين أمام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على نظيره الروسى فلاديمير بوتين نتيجة إقدام الأخير على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: يستعرض دوت الخليج فيما يلى أسعار الذهب فى محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 8 فبراير على مستوى جميع الأعيرة، والتى جاءت كالتالى: عاجل.. البنك المركزى الأوروبى يغلق أكبر مؤسسة إقراض فى روسيا قرار عاجل من البنك الدولى بشأن الأزمة الأوكرانية أسعار الدولار اليوم فى مصر عاجل.. الصحة تعلن عدد حالات الشفاء من كورونا خلال 24 ساعة مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل إعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا (فيديو) انقطاع المياه عن 7 مناطق فى الدقهلية اليوم الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية شديدة تؤثر على طقس اليوم الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة) عاجل.. ضربة جوية صاروخية تستهدف منطقة خاركيف عاجل.. القوات الروسية تقصف ضواحى العاصمة الأوكرانية كييف كندا وبريطانيا تصدران قرارا ضد السفن الروسية قوات المشاة الروسية فى شوارع خيرسون بـ أوكرانيا (فيديو) عاجل.. عقوبات قاسية من بريطانيا على بيلا روسيا عاجل.. بايدن يعلن حظر تحليق الطيران الروسى فوق الأجواء الأمريكية عاجل.. بايدن يتوعد بوتين أمام الكونجرس عاجل.. بايدن يعلن موقف الجيش الأمريكى النهائى من الحرب فى أوكرانيا رد روسى شديد اللهجة على طرد 12 دبلوماسيا لدى الأمم المتحدة عاجل.. كندا تحيل الوضع فى أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عاجل.. بوينج تصدر قرارا ضد شركات الطيران الروسية ميلان ضد الإنتر.. ديربى الغضب ينتهى بهذه النتيجة مان سيتى يلدغ بيتربورو يونايتد فى ربع نهائى الاتحاد الإنجليزى تونتنهام يفجر مفاجأة حزينة فى كأس الاتحاد الإنجليزى (فيديو) رابطة الأندية الأوروبية تصدر قرارا عاجلا ضد روسيا مجلس الزمالك يصدر 7 قرارات عاجلة فى أول اجتماع له عاجل.. آبل تعلق بيع جميع منتجاتها فى روسيا ما السبب الرئيسى لـ وفاة جالا فهمى؟.. شقيقها يوضح كواليس وأسرار السنوات الأخيرة فى حياة جالا فهمى مساء dmc يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبرى

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