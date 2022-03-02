مياه الجيزة: اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة جزيرة الدهب

وأوضح أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية 200 ألف م3 / يوم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الشهادة بعد استيفاء متطلبات الإعتماد والتى شملت التفتيش على التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.
وقال رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لديها تسع محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وثلاث محطات صرف صحى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تأهيل المزيد من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى للحصول على تلك الشهادة؛ لمسايرة أحدث الأساليب التكنولوجية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.
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