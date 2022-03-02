الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية شديدة تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن طقس اليوم الأربعاء، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

ولفتت إلى وجود ظاهرة جوية مؤثرة تتمثل فى نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب غربا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.