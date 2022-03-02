/682638/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليجمواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري المصري يخوض فريق الزمالك مباراته ضد فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنواتon time sport مواعيد مباريات كأس إيطاليا فيورنتينا يوفنتوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات AD SPORTS 1 HD مواعيد مباريات كأس إسبانيا فالنسيا ضد فريق أتلتيك بيلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً مواعيد مباريات الدوري الإسباني يخوض فريق ريال مايوركا ضد فريق ريال سوسييداد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً. مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لوتن تاوند ضد فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium يخوض فريق ساوثهامتون ضد وست هام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium يخوض ليفربول ضد فريق نوريتش سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، بعرر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

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