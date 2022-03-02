مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل إعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة CBC الفضائية.

وقال مساعد وزير الخارجية إنه تم تكليفه بالتوجه إلى رومانيا لإعادة 175 طالب وطالبة مصرية خرجوا من من أوكرانيا إلى رومانيا، لافتا إلى أن السفارة المصرية فى بوخارست بذلت جهودا غير عادية لإعادة الطلاب.

وأشار إلى أن كل المسؤولين فى رومانيا يقومون بأدوار ملحمية لإعادة الطلاب المصريين إلى بلدهم مرة أخرى، متابعا: "ده واجبنا ودى بلدنا وده عهدها مع أولادها".

وأشار إلى أن اليوم سوف يتم معرفة آخر التطورات بالنسبة للمصريين هناك، لإعادتهم إلى بلدهم أيضا، مستكملا: "أنا كُلفت بالتواجد على الطائرة مع المصريين العائدين إلى بلدهم، لأنه كان لابد أن نشعر أبناءنا بأن الدولة كلها فى ظهورهم".

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع 4 دور على الحدود مع أوكرانيا، هي "بولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا والمجر، والمستجدات تكون دقيقة بدقيقة، وغدا باكرا سوف يتم معرفة آخر التطورات بالنسبة للمصريين هناك، لإعادتهم إلى بلدهم أيضا، مستكملا: "أنا كُلفت بالتواجد على الطائرة مع المصريين العائدين إلى بلدهم، لأنه كان لابد أن نشعر أبنائنا بأن الدولة كلها في ظهورهم، وأجرينا فحص كورونا للطلاب على الطائرة للتأكد من سلامتهم من كورونا".