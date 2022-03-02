/682572/رئيس-مجلس-النواب-يترأس-الجلسة-الافتتاحية-لبحث-التكامل-فى-العملية-التنموية-عربيا-وافريقيا-وأسيويا

تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، لاليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وبحضور رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى صرح بذلك المستشار الاعلامى لرئيس المنتدى أحمد قنديل مؤكدا أن رئيس المنتدى أعلن عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ( المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) أمس ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني سوف تستيف مصر منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان .

دوت الخليج

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

وأوضح القصبى أن الجلسة الافتتاحية برئاسة معالى المستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء وأبرز المتحدثين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتحدثبن من عدة دول اليابان والسودان ليبيريا وماليزيا والأردن وغيرهم من الدول المشاركة كما أن هناك عدد من المشاركات عبر zoom .

واضاف القصبى أن هذا الاجتماع يتطرق للتكامل فى العملية التنمية التى تنعكس على الأسرة من تنمية وزيادة سكانية والتى تؤثر على التعليم والصحة والتنمية ، وإن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه “يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة” وهى خطر علينا من الإرهاب .

وأضاف القصبي أن “القضية السكانية تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تُحذر من خطورة تلك القضية، مشيرًَا إلى أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة، ولكن في تدني خصائص السكانية سوء التوزيع الجغرافي.