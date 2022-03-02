الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية «بمقر مجلس النواب»..اليوم

/682566/الاجتماع-السنوي-البرلماني-العربي-الاسيوي-للسكان-والتنمية-بمقر-مجلس-النواباليوم

يستضيف مجلس النواب المصري غداً الاربعاء الموافق 2 مارس 2022 ،الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية ، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من السادة الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة .

دوت الخليج

الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية

ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .

ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات ، بشأن :

- تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية . - حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة . - التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة . - دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

-جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.