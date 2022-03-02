/682636/ميدو-مكنتش-عايز-الزمالك-يقابل-فيوتشر-في-الوقت-دا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة، ولقاء الزمالك أمام فيوتشر بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : "لازم نصلح قطاع الناشئين في مصر ودي أهم قضية عندي، ودا يعتبر مستقبل الكرة المصرية في السنوات القادمة".

وأضاف: "اللاعب المصري عنده إمكانيات كبيرة، وبزعل لما الناس تقول اللاعب المصري ميقدرش يلعب أكتر من طريقة، ودي معلومة خطأ".

واضاف: "مواقف وطرائف نادي الإسماعيلي بتحثل خلال مبارياته، الفريق هيكسب ماتش إزاي وهو الدفاع بتاعه بيعمل كده، أخطاء قاتله وغريبه".

واشار: "فيه لاعيبة في الدفاع طول ماهي بتلعب مش هتكسب ماتش، ودا واضح بشكل كبير خلال الأخطاء المتكررة ، خلال المباريات الأخيرة".

وأختتم قائلاً: "نادي فيوتشر تطور بشكل كبير جدا وعنده لاعبين مميزين ومكنتش عايز الزمالك يواجههم في التوقيت ده، لأنه هيتعبوا جداً".

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

أبو جبل يفوض وكيل سعودي لتسويقه في الشرق الأوسط

وقع صباح يوم الإثنين محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عقد تفويض حصري لوكيل الأعمال السعودي نواف المهدي، من أجل تمثيله في منطقة الشرق الأوسط، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله، شقيقه مصطفى أبو جبل.

واشارت التقارير منذ أيام قليلة عن رغبة نادي النصرالسعودي في ضم الحارس إلي صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة.

إيقاف أبو جبل

وعلم دوت الخليج بأن أبو جبل وقع مع النصر السعودي، لمدة موسمين خلال جلسه جمعته هو ووكيله بمسئولوا النصر، في ظل عدم تجديده للزمالك حتى الأن، ليصبح اللاعب حر بنهاية الموسم.

وكان يتابع النصر محمد أبو جبل منذ بداية الموسم مع الزمالك، لتراجعوا عن ضمه بعد لقائ الأهلي الذي انتهي بنتيجة 5/3 للفريق الأحمر، ثم يتألق أبو جبل مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، ليستقر النصر على ضمه مره أخرى.