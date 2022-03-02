مُسلم ونور قدري ضيفا برنامج «معكم منى الشاذلي» في هذا الموعد

/682632/مسلم-ونور-قدري-ضيفا-برنامج-معكم-منى-الشاذلي-في-هذا-الموعد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة من برنامجه الشهير «معكم منى الشاذلي» الذي يتم إذاعته على شاشة قناة CBC كلًا من المطرب الشهير مُسلم، والفنانة نور قدري.

دوت الخليج يرصد لكم حلول المطرب مسلم والفنانة نور قدري ضيوف في برنامج «معكم منى الشاذلي» وذلك خلال السطور القادمة.

مُسلم ونور قدري ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي المطرب الشاب مُسلم والفنانة نور قدري في حلقة جديدة لها، من برنامجها صاحب الأكثر مشاهدة «معكم منى الشاذلي» والمقرر عرضه مساء الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً.

وخلال الحلقة يتحدث المطرب مُسلم عن أغانيه التي حققت مشاهدات عالية خلال الفترة الأخيرة علي منصات الأغاني المختلفة، وخاصةً أغنية «اتنسيت» التي قدمها ضمن أحداث فيلم «عروستي» ولاقت شعبية واسعة، كما يكشف مُسلم كواليس بداياته في مجال الغناء كمطرب أفراح شعبية.

نور قدري وأسرتها في «معكم منى الشاذلي»

وبالنسبة للفنانة نور قدري فتحل ضيفة في فقرة أسرية غنائية حيث تظهر نور في الحلقة بصحبة ابنها وزوجها، وتتحدث عن بدايتها الفنية كمطربة من خلال فرقة المصريين قبل قرار توقفها عن الغناء، وظهورها مرة أخرى كممثلة عبر أحد البرامج الشهيرة ومن ثم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة.

كما يتحدث زوجها محمد أنور عن تجربة مشاركة زوجته نور وابنهما حمزة مقاطع الفيديوهات المنتشرة على تطبيق الفيديوهات القصيرة Tik tok.

معلومات عن منى الشاذلي

اسمها بالكامل منى محمد محمود أحمد الشاذلي ولدت يوم 23 ديسمبر 1973 وهي إعلامية مصرية قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج جملة مفيدة 2012.

ولدت في القاهرة درست منى الشاذلي الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة. عملت بالعلاقات العامة في شركة المقاولون العرب. في بداية حياتها الإعلامية التحقت بالعمل في شبكة الـ شبكة راديو وتلفزيون العرب التي كانت تبث من العاصمة الإيطالية روما، بعد نجاحها في مسابقة اختيار المذيعات في البداية كانت مراسلة تليفزيونية في قناة art تقوم بعمل لقاءات مع الممثلين والمغنيين، ثم قدمت برامج تلفزيونية بينها برامج ترفيهية.