نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأثنين

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انتهت مباريات اليوم الأثنين بالجولة الحاديه عشر من الدوري المصري الممتاز، بلعب 3 لقائات.

البنك الأهلي يفوز على الجونة بهدفين فى الدوري المصري

انتهت مباراة الجونة أمام البنك الأهلي والتي إقيمة في تمام الساعة الثالثة عصراً، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

وانتهي اللقاء بفوز البنك الأهلي على نظيرة الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف ونجح البنك الأهلي في العودة بهدف التعادل بعدها بأربع دقائق ،عن طريق محمود السيد في الدقيقة 26.

حيث واستطاع كريم بامبو لاعب البنك في أحراز الهدف الثاني لفريقه أمام الجونة في الدقيقة 72 لتصبح النتيجةتقدم للجونة سيف العجوز في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

«النحس يلازم الإسماعيلي» ويواصل نزيف النقاط بالتعادل مع مصر المقاصة

انتهت أحداث المباراة بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي يتقدم بهدفين على المقاصة

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.

المقاصة ترد بقوة على الإسماعيلي

عاد مصر المقاصة بهدف تقليص الفارق في المباراة في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، عن طريق محمود فهمي، من خلال كرة عرضية من أتولا جوزيف من جهة اليسار حاول باهر المحمدي إبعادها ولكن الكرة وصلت إلى محمود فهمي على حدود منطقة الــ 6 ياردات فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع على الصدر ثم سدد كرة قوية سكنت المرمى.

سجل المقاصة هدف التعادل في المباراة في الدقيقة 55 عن طريق، رشيد أحمد، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل خاطيء فوصلت الكرة إلى كريم حلاوة يمين منطقة الجزاء فمرر كرة أرضية قابلها رشيد أحمد بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.