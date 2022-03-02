/682559/نواب-البرلمان-يشيدون-باطلاق-الرئيس-السيسي-للمشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-المصرية-يهدف-للإرتقاء-بجودة-حياة-المواطن-المصري

ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اطلاق الرئيس السيسي للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، مؤكدين ان المشروع يهدف لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة، حتي يتكمكن كل مواطن من الحصول على القدر الكاف من الخدمات المقدمة.

تحيامصر

المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية

زكي عباس: اطلاق الدولة للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يؤكد خطورة الزيادة السكانية على الأمن القومي

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب،بانطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، من خلال 5 محاور رئيسية لتنفيذ هذه الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، لتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، فضلا عن توفير وسائل لتنظيم الأسرة بالمجان، يؤكد خطورة الزيادة السكانية على الأمن القومي.

وأكد النائب زكي عباس، أن مشروع تنمية الاسرة المصرية، يهدف إلى الارتقاء بمستوي معيشة الفرد، من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل الأطقم الطبية فى المراكز والقرى،فضلا عن أن المشروع يعزز من التدخل التشريعي لتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

وأشار النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إلى أن الزيادة السكانية خطر يلتهم، كل المشروعات التنموية التي تقدمها الدولة لتحسين معيشة المواطنين، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد المواطنين كلما قل نصيب الفرد من الخدمة التي يحصل عليها فى الصحة والتعليم والسلع التموينية.

برلماني تصريحات السيسي خلال إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية دستور للمستقبل

قال النائب محمد نشأت العمده، عضو مجلس النواب، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي خلال حضوره حفل إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمثابة دستور عمل للمستقبل والأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على ضرورة تضافر مختلف الجهود الحكومية والشعبية للارتقاء بالمجتمع، والعمل على تطوير التعليم قبل الجامعي وبعد الجامعي والارتقاء بالصحة المصرية.

ونوه نشأت في تصريحات له اليوم، برغبة الرئيس في زيادة المرتبات والارتقاء بالمستوى المعيشي للملايين المصريين لكن شرط تنظيم النمو السكاني وضبطه، وتضافر مختلف الجهود والعمل ليل نهار لتحقيق الأهداف الموضوعة أمام الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله السيسي أن القضية مشتركة وليست قضية سلطة، مشددا على أن مصر لا تزال قادرة على العطاء والانطلاق للمستقبل تحت حكم الرئيس السيسي وقيادته، لوجود رؤية شاملة للاصلاح المالي والاقتصادي والنهوض بالزراعة والصناعة والخدمات وقطاع السياحة وغيرها.

واختتم النائب محمد نشأت العمده بأن التحديات الموجودة أمام البلد كبيرة ومتفاقمة، ولا يمكن نسيان أن 2011 كانت سنة فاصلة في حياة مصر، وأثرت كثيرا عليها، ولولا فضل الله والجهود العظيمة التي بذلت بعد ثورة 30 يونيو 2013 لكانت مصر ذهبت إلى غير رجعة مثل البلاد التي سقطت.

نادر نسيم: المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري

أشاد النائب نادر نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بإطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ليتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنه يساهم فى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، فضلا عن رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

وثمن وكيل دينية النواب، انطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، من خلال 5 محاور رئيسية لتنفيذ هذه الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، لتنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، فضلا عن توفير وسائل لتنظيم الأسرة بالمجان.

وأوضح النائب نادر نسيم، أن المحور الثاني من المشروع القومي لتنمية الاسرة وهو التدخل الخدمي، يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي، فضلا عن المحور الثالث من خلال التدخل التشريعي لتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال.

وقال النائب نادر نسيم أن الدولة تقوم بتنفذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.