التعليم العالى: رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ لبناء جيل من الكوادر الشباب

وأشار التقرير إلى أن البرنامج يستهدف تحفيز وتوجيه ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكارى، عن طريق إلقاء بعض المحاضرات التحفيزية والتوعوية، وعقد ورش عمل تدريبية، وجلسات استماع لشباب المبتكرين من أبناء جامعة المنيا والمحافظة، واكتشافهم ودعمهم؛ لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها فى السوق المحلى والدولى.
ولفت التقرير إلى أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ؛ لبناء جيل من الكوادر الشبابية القادرة على الإسهام فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، وتحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق وأن تكون قادرة على المنافسة العالمية.
والقى التقرير الضوء على محاضرات الدكتور ماجد غنيمة، مستشار المدير التنفيذى للصندوق فى مجال الابتكار وريادة الأعمال، والتى ناقشت المصطلحات التى تدور حول مفهوم الابتكار وريادة الأعمال، ومراحل تحول الفكرة لدى المبتكر من مجرد فكرة فى رأسه إلى مشروع ناجح له مكاسب كبيرة، إلى جانب استعراضه كافة السبل التى قد تساعد المبتكر لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع، والمؤسسات الحكومية التى يمكن الرجوع لها عند التعثر فى أى مرحلة يمر بها المبتكر خلال رحلته.
وعلى هامش الفعاليات، عقدت جلسات نقاشية واستماع للمبتكرين ورواد الأعمال، وقدموا خلالها عدد من الابتكارات فى مجالات: مواد التحنيط الطبيعية وسهلة الاستخدام، وعلاجات مبتكرة للحروق، وطرق مبتكرة لعمل مراكب إنقاذ الغواصين، ومصنع تكنولوجى من الجيل الرابع، وروبوت رسام للأطفال، وجهاز لإعادة التأهيل لذوى الاعاقة، ومترجم للغة الاشارة للصم والبكم.
الجدير بالذكر أن وفد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ضم الدكتور ماجد محمد غنيمة، مستشار المدير التنفيذى للصندوق، ومحمد الدلال المدير التنفيذى لشركة تكنى، وماجد حربى خبير بإحدى الشركات التكنولوجية الكبرى، وبحضور 300 مبتكر ورائد أعمال.
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