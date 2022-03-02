عاجل- مطار القاهرة يستقبل الطلاب العائدين من أوكرانيا (صور)

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وأعدت إدارة العلاقات العامة بـ مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور طارق اسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة و المراسم بميناء القاهرة الدولى احتفالا لاستقبالهم ودعوتهم إلى أرض الوطن سالمين و تم رفع العلم المصرى وسط حفاوة شديدة من الطلاب العائدين.
ووصل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا على طائرة من طراز ايرباص SU- BTM، وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولى، بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالى الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية.
وأقلعت قبل ساعات، من مطار بوخارست طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320 وعلى متنها 181 راكبًا "175 من الطلاب المصريين، و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى فى طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، هذا وقد تم إنهاء كل الإجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزاراة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
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