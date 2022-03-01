/682626/منة-جلال-تهاجم-طليق-منة-عرفة-محدش-يعرفك-والفولورز-بتجيلك-من-اللي-أنت-متجوزها

شنت الفنانة المصرية منة جلال هجومًا واسعًا على الفنان محمود المهدي طليق الفنانة الشابة منة عرفة، واصفة إياه بالنكرة، وذلك بعد أن تطاول على النجمة القديرة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

دوت الخليج يرصد هجوم منة جلال على طليق منة عرفة.

منة جلال تفتح النار على طليق منة عرفة

وقالت جلال في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "هو كل اللي عايز يتشهر، يتشهر على قفا ممثلة أو يروح يتجوز ممثلة أو يطلع يشتم فنان.. يا ابني أنت شخصية نكرة أصلا أنت مين يعرفك، أنت الفولورز اللي بتجيلك دي من اللي أنت متجوزها".

وأضافت: "صفة فنان دي خدتها امتى أنت محدش يعرفك، إلهام شاهين خط أحمر نقابة المهن التمثيلية خط أحمر، و دكتور أشرف زكي 100 خط أحمر".

محمود المهدي يكشف عن فساد نقابة الفن

وكان محمود المهدي كتب عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "جاتلي تهديدات من بعض الأشخاص في نقابة ما، لأني بقول الحقيقة وبكشف حقيقة الشخص اللي قال نكرة، وبدافع عن صورة الفن عشان أطفالنا.. لو حصل أي حاجة إنتوا صوتي بعد ربنا".

وتابع: "فنانين كتير مش لاقيين شغل وخايفين يتكلموا بسبب المصالح، وكبيرهم جوز الفنانة.. سايبهم ورايح يشتغل بره وهما قاعدين في البيت.. اليومين اللي جايين دول، هقول كل اللي بيحصل في نقابة الفن، دون خوف".

وأضاف: "لأن ربنا الأول وبعديها سيادة الرئيس في ظهري، وتوجيهاته أن نقدم فنًّا هادفًا في مصر يليق بكل الإصلاحات والتقدم الذي يحدث فيها وخوفه على الأجيال وإننا نطلَّع أجيال محترمة تبني مصر.. لكن ما يحدث في النقابة من ظلم لا يجوز والحمد لله على موقفي؛ لحين تغيير نقيب الفنانين، بشخص يستحق وضع الفن في مكانة تليق بمصر".

وعن النجمة القديرة إلهام شاهين قال: "حد يضحي ويتجوزها عشان بعد كده هتغتصب الرجالة".

هجوم محمود المهدي على أشرف زكي

وهاجم أشرف زكي قائلًا: "أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".

آخر أعمال منة جلال

جدير بالذكر، أن منة جلال شاركت مؤخرا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يتضمن كوكبة ونخبة من الفنانين، منهم إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل وغيرهم.

والعمل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ومن قصة أيمن سليم، وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.