يانكون: محمد الشناوي الحرس الأول على إفريقيا وأبو جبل الثالث

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كشف ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي، عن حارس مرمى المنتخب المصري الأول في الوقت الحالي، وأفضل حراس القارة الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق النادي الأهلي الفوز مساء اليوم على فاركو 4/1 وتربع على قمة الدوري بعد المباراة، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للبطولة.

تصريحات مدرب حراس الأهلي

وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "من الجيد العودة مرة أخرى والفوز بعد مباراة صن داونز، المباراة أمام الفريق الجنوب إفريقي كانت غريبة والأداء لم يكن على المستوى المطلوب، واليوم أدينا أداءً رائعًا وحققنا الفوز".

وأكمل: "في دور المجموعات بكأس الأمم الشناوي أدى بشكل رائع، وسعيد بعودته إلى مستواه، هو حارس مرمى قوي ويؤدي بشكل أكثر من جيد".

وتابع: "أشعر أنني في بلدي، لدي مشاعر تجاه الجماهير والبلد وسعيد بهذه الأجواء، أستمتع كل يوم بلقائي بالجماهير في كل مكان".

وبسؤاله كيف تقيم أفضل ثلاثة حراس مرمى في إفريقيا؟، أجاب: "الشناوي رقم واحد وحارس المغرب "ياسين بونو" هو الثاني والثالث أبو جبل".

الأهلي أمام فاركو

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.

أفشة يتألق ويسجل ثنائية

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أفشة بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.