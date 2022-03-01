/682620/موسيماني-نتيجة-فاركو-اليوم-عبارة-عن-تقديم-إعتذار-لجمهور-الأهلي-للقاء-صن-داونز

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على فاركو برباعية، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة رقم 11 لبطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الفوز مساء اليوم على فاركو 4/1 وتربع على قمة الدوري بعد المباراة، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للبطولة.

تصريحات موسيماني بعد مباراة فاركو

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "آخر لقاء أمام المقاصة لعبنا بنفس الطريقة وسجلنا ٤ أهداف، وعندما واجهنا صن داونز اختلفت الأمور حيث كان ينقصنا فقط تسجيل الأهداف".

وأشار إلى أنه سعيد بأداء اللاعبين بعد الفوز على فاركو، الذي يعتذر به للجماهير عن الخسارة أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موسيماني أن لكل مباراة ظروفها وحساباتها، وفقًا لطبيعة المنافس وهو ما يحدد طريقة اللعب.

الأهلي أمام فاركو

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.

أفشة يتألق ويسجل ثنائية

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أفشة بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.

ثم سجل أحمد عبد العزيز إبراهيم هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 17 بعد تصويبة صاروخية ترتد من الشناوي، ليضعها اللاعب في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، أستمر الأهلي في الضغط ولم يقدم فاركو شكل هجومي كبير، الذي يجعله يتعادل أمام القلعة الحمراء.