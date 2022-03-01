/682619/أسامة-نبيه-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-فيوتشر

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الزمالك للفوز في أول مبارياته مع أسامة نبيه كمدير فني خلفاً لكارتيرون، من أجل المنافسة على الدوري العام، الذي يتصدره الأهلي في الوقت الحالي برصيد 50 نقطة.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.

أبو جبل يفوض وكيل سعودي لتسويقه في الشرق الأوسط

وقع صباح يوم الإثنين محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عقد تفويض حصري لوكيل الأعمال السعودي نواف المهدي، من أجل تمثيله في منطقة الشرق الأوسط، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله، شقيقه مصطفى أبو جبل.

واشارت التقارير منذ أيام قليلة عن رغبة نادي النصرالسعودي في ضم الحارس إلي صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة.

إيقاف أبو جبل

وعلم دوت الخليج بأن أبو جبل وقع مع النصر السعودي، لمدة موسمين خلال جلسه جمعته هو ووكيله بمسئولوا النصر، في ظل عدم تجديده للزمالك حتى الأن، ليصبح اللاعب حر بنهاية الموسم.

وكان يتابع النصر محمد أبو جبل منذ بداية الموسم مع الزمالك، لتراجعوا عن ضمه بعد لقائ الأهلي الذي انتهي بنتيجة 5/3 للفريق الأحمر، ثم يتألق أبو جبل مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، ليستقر النصر على ضمه مره أخرى.