/682610/مستوعبتش-أن-أبويا-مات-وخدت-40-حقنه-بعدها-عشان-أعيش-أبرز-تصريحات-لطيفة-في-ABtalks

حلت اليوم الفنانة لطيفة التونسية ضيفة في برنامج «ABtalks» الذي يُعرض على موقع الفيديوهات «يوتيوب» مع الإعلامي أنس بوخش، وصرحت خلاله العديد من التصريحات عن حياتها الشخصية وطفولتها وعلاقتها بوالدتها.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات الفنانة لطيفة في برنامج «ABtalks» وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات لطيفة في «ABtalks»

صرحت الفنانة لطيفة التونسية بالعديد من التصريحات حول حياتها الشخصية، وبعض أسرار طفولتها، بالإضافة لبعض القيم في حياتها، ونرصد لكم أبرز التصريحات في الآتي:

_ لا يوجد لدي مشاعر الندم وعدم الرضا عن الحياة، هذه أشياء لا يمكن أن توجد في حياتي.

_ أنا إنسانة محبة للحياة وأحب ربي كثيرا، بالتالي أرضى بكل شيء يعطيه الله لي، وأحاول أن أطور ما يعطيه لي لصالحي.

_ أعطاني الله صوت لازم أشتغل عليه وأتمرن وأتعلم وأسمع، أعطاني صحة أحافظ عليها، أعطاني أهل أحضنهم بكل ما عندي من حب، أعطاني أصدقاء أختار منهم الجيد يظل بجانبي طوال الحياة.

_ بكون أسعد واحدة في الشغل أنا على قد ما يزيد الشغل على قد ما أفرح أكتر، على الرغم من كل المشاكل اللي ممكن تحصل في الشغل.

_ أمي سيدة قوية جدا، لدي ذكريات مع أمي، وقفت معي بمواقف أنا أقف على ساقاي الأن بفضلها، كانت دائما السند الروحي لي.

_ مرة أنا مرضت بالذات بعد ما توفى أبويا، عشان أعيش أخدت 40 حقنة، عشان أعرف أقف على ساقاي، أمي هي اللي وقفت معايا.

_ أمي وأنا صغيرة ولحد الآن رقيبة في حياتي فهي أمي في كل شيء.

_ وفي الأغاني بالذات لازم تسمع الأغاني قبل طرحهم.

_ كنت دائما وأنا صغيرة لما أغني أقلد منيرة، كانت تقول لي لأ أبعدي عن هذا وغني أنتي وسمعيني، كنت أغني لأسمهان، وأم كلثوم، وهي تسمع وتصححلي، هذه هي أمي.

_ والدي توفى وأنا بعمر 13 عامًا، كان شيء صعب جدًا، كنت ألعب أنا وصديقتي في شهر رمضان، وذلك كل ما يجي شهر رمضان بخاف.

_ بحب رمضان كـ شهر عبادة طبعًا، ولكن أخاف منه جدًا لأن والدي مات فيه.. بيت صديقتي قريب للغاية من بيتنا، وفجأة سمعت صريخ من بيتنا.

_ بابا مات في الشغل في حادث شغل.. قعدت سنوات كتير كل ما أسافر تونس أقول يمكن ألقي أبويا هناك، ماستوعبتش إنه راح.

_ بس أنا فخور بأبويا جدا فوق ما تتخيل، فخورة إنه ربانا صحيح، عندي 5 أخوات شباب فخورة بكل وواحد فيهم،.

_ يمكن أول مرة أقول هذا الكلام فخورة بيهم جدًا لأنهم شرفاء ونظاف، ويخافوا الله ومحترمين، هذا كله تربيت أبويا وأمي.