/682628/علاء-فاروق-البنك-الزراعي-بيت-الفلاح-المصري-ويقدم-خدمات-مصرفية-متنوعة

قال الدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري هو بيت الفلاح موضحا أن البنك متخصص ويقدم خدمات مصرفية متنوعة، حيث انه في ظل الشمول المالي والمبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي في ظل تعميم الشمول المالي ، يتم العمل على تلبية احتياجات الفلاح المصري والمزارع البسيط.

دوت الخليج جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية صدى البلد، منوها أن الري الحديث اخر مبادرة اطلقها الرئيس السيسي بدعم من البنك المركزي وتنسيق مع وزارة الزراعة حيث عمل قرض بدون فائدة لمدة عشر سنينن للتحول إلى الري الحديث من أجل زيادة الانتاجية وتوفير المياه في ظل الشح المائي الشديد الذي نتعايش معه، وهو ما يتطلب مننا ان ننرشد استهلاك المياه. علاء فاروق: البنك الزراعي بيت الفلاح المصري ويقدم خدمات مصرفية متنوعة وأكمل رئيس البنك الزراعي قائلا:" لا نستهدف الربح مطلقا في البنك الزراعي واغلب منتجات البنك الزراعي ترتبط بالمبادرات الرئاسية الخاصة بالفلاح المصري.

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