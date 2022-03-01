/682625/الأرصاد-الجوية-تحذر-من-منخفض-جوى-قادم-وهذا-موعد-انتهاء-الشتاء

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ،اننا مازالنا فى موجة حارة والجميع يشعر بها خاصة وقت الظهيرة ، وتؤثر على كافة المحافظات ، وغدًا ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وقد تصل درجة الحرارة لـ30 درجة مئوية.

دوت الخليج

وأشار شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أنه بدا من يوم الخميس سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة ما بين 4 لـ 6 درجات، وقد تصل الى 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، ومن المتوقع ان يكون هناك فرص لسقوط امطار خفيفة على معظم الانحاء ، نتيجة للانخفاض الطارىء.

الأرصاد الجوية تحذر من منخفض جوى الخميس القادم ودرجة الحرارة تصل الى 20درجة مئوية

واكد شاهين ،أن هذه الفترة من العام دائما ما تشهد تقلبات جوية وارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وسينتهى فصل الشتاء بعد 19 يوما ، ويبدا فصل الربيع مع شهر رمضان ، وفيه سيكون هناك ارتفاع لدرجات الحرارة.

وحذر " شاهين " المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية ، مؤكدا اننا مازلنا فى فصل الشتاء ، والارتفاع فى درجات الحرارة ما هو الا امر طارىء.