/682622/أسامة-ربيع-هيئة-قناة-السويس-حققت-أرقام-قياسية-في-عام-2021-لم-تحققها-من-قبل

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن ايرادات الهيئة موضحا انها حققت في عام 2021 أرقام قياسية، لم يتم تحقيقها من قبل حيث تخطت هذه الايرادات 6 مليار دولار عائد.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي ، موضحا أن يناير الماضي حققت فيه القناة أعلى إيرادات في تاريخ القناة بالاضافة إلى شهر فيراير والذي حققت في القناة إيرادات أعلى من شهور كثيرة مرت على القناة.

أسامة ربيع: هيئة قناة السويس حققت أرقام قياسية في عام 2021 لم تحققها من قبل

وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ان المنشورات الملاحية تتغير في اي وقت حسب التغير العالمي.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة عالمية لا تتأثر باي حروب او ازمات، موضحا اننا لا نتدخل في الحروب ولا نمنع اي سفينة من العبور، حيث اننا قناة عالمية محايدة.