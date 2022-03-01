/682618/نقيب-الفلاحين-علينا-تشديد-الرقابة-على-التجار-والمستغلين-بجانب-تقليل-الحركة-الوسيطة-لمواجهة-ارتفاع-الاسعار

قال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، اننا فى ظرف استثنائي فى العالم وبالتالي الكل يتاثر بارتفاع الاسعار العالمية للمواد الخام المستوردة من سلع غذائية وحبوب وقمح وزيوت بالاضافة الى ارتفاع تكلفة النقل ، لكن علينا تشديد الرقابة على التجار والمستغلين ، بجانب تقليل الحركة الوسيطة، والتى تعد سببا فى ارتفاع الاسعار.

كما اضاف نقيب الفلاحين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " على الحدث اليوم" ، إن أسعار اللحوم ارتفعت 10 جنيهات للكيلو دفعة واحدة وخلال أيام قليلة، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف ، ووصل سعر الكيلو فى القرى إلى 130 جنيها، ومعظم المدن إلى 170 جنيها.

نقيب الفلاحين :موسم القمح هذا العام الافضل على الإطلاق منذ فترة طويلة

وفى وقت سابق قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر لديها هذا العام موسم قمح ناجح بدرجة امتياز، ويعتبر أفضل موسم قمح على الإطلاق مر على مصر منذ فترة طويلة، حيث تم زراعة القمح على مساحة تتخطى 3 ملايين فدان ومن المتوقع إنتاج أكثر من 10 ملايين طن من القمح ، خاصة وأنه سلعة أساسية في مصر، والتوجيهات الرئاسية والحكومية جعلتنا في موقف جيد.

وأشار أبو صدام إلى أن أزمة أوكرانيا وروسيا لن يكون لها أي تأثير على مصر ، بسبب المخزون الاستراتيجي والانتاج المحلى، واللذان يكفيان لمدة تصل الى تسعة اشهر.