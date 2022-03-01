سفير مصر فى رومانيا: تنسيق يومى منذ 4 أيام لعودة الطلاب المصريين من أوكرانيا

قال السفير المصري في رومانيا مؤيد الضلعى، إنه منذ 4 أيام يتم التنسيق لعودة الطلاب المصريين، مؤكدا أن الأزمة ليس فقط من العائدين من رومانيا، هناك تدفق كبير على حدود رومانيا، وتم التوجيه بأتوبيسات لنقلهم للسفارة، ويتم توفير الإقامة والإعاشة لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر: تمكن لنا إقامة مجانية بالمدن الجامعية واستضافت عددا من العائدين، وتم حجز بعض الفنادق، وكان هناك تدفق زيادة، وأمكن لطائرة تصل في الخامسة مساء، وفي طريقها للعودة، مؤكدا أن رومانيا من أكثر الدول التي استقبلت عائدين من أوكرانيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقلعت الطائرة الناقلة للطلاب المصريين من مطار بوخارست إلى القاهرة ومتقوع أن تصل بعد قليل.

واقلعت منذ قليل، طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 181 راكباً (175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى) متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.

وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلى مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى.