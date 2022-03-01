أسامة ربيع: قناة السويس حققت 6 مليارات و330 مليون دولار أرباحا خلال...

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العام الماضي حققنا أرقام قياسية لم تحدث من قبل، حيث بلغت أعداد السفن التى عبرت من القناة 20646 سفينة، و6 مليارات و330 مليون دولار عائد، كما حققت القناة في يناير فقط ما لم تحققه في تاريخها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "هناك زيادة كبيرة في معدلات عبور السفن مقارنة بالسنوات الماضية، فزادت معدلات عبور السفن بنسبة 29%، والحاويات 12%، وحاملات السيارات 22%، وهناك ارتفاع في متطلبات التجارة العالمية وهو السبب وراء زيادة رسوم العبور، وهي زيادات طفيفة من خلال منشور ملاحي، يمكن أن يتغير وفقا للظروف".

وأوضح: "الزيادة كانت ضرورية، ونحن مرتبطين بحركة التجارة العالمية، والوقت الذي نشهده الآن هو وقت تعافي من كورونا، ولدينا المرونة لتغييره في حال تبدل الأحوال، وهذا الأمر لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على حركة الملاحة في القناة".

وتابع: "الأزمة الأوكرانية والحرب هناك، قد يكون لها تأثير سلبي وآخر إيجابي، السلبى هو أن واردات أسيا من خلال البحر الأسود ستغير مسارها، أما التأثير الإيجابي المشار إليه هنا، هو أن أوروبا ستتحول من استيراد الغاز الطبيعي والنفط، فستتجه للخليج العربي، وستضطر للعبور من القناة، وهناك آليات لتأثير الأزمة وكيفية مواجهتها".