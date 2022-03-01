عاجل- طائرة طلاب مصر العائدون من أوكرانيا تصل مطار القاهرة

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وصل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا على طائرة من طراز ايرباص SU- BTM وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولى، بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالى الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية.
وأقلعت قبل ساعات، من مطار بوخارست طائرة شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز ايرباص A320 وعلى متنها 181 راكبا "175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى" فى طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.
هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزاراة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
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