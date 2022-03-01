محافظ المنيا : الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها

وشدد المحافظ خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع وفد مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من الحكومة على أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التى تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، فى المحافظة، بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وبحث المحافظ خلال اللقاء أيضا بدء أنشطة البرنامج من خلال فعاليات الحوار المجتمعى الخاص بالتكتلات الاقتصادية لمشروعات العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية ضمن المرحلة الجديدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتى تشمل محافظتى المنيا، وأسيوط، كامتداد جغرافى للبرنامج.
وأفاد القاضى بأنه تم تشغيل وإعادة العمل فى عدد من المشاريع التى توقفت لسنوات منها مصنع العسل الأسود فى ملوى وعنابر تربية الدواجن فى المنطقة الصناعية وكذلك المجزر الآلى، كما يجرى العمل على إعادة تشغيل محطة دواجن شوشة والاستفادة منها ضمن خطة المحافظة للاستفادة من جميع الأصول المملوكة لها، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
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