بمناسبة اليوم العالمى للحماية المدنية .. رسالة مهمة لوزراء الداخلية العرب

جدة - نرمين السيد - وتشارك الدول العربية فى اليوم الأول من شهر مارس، من كل عام، مختلف مكونات المجتمع الدولى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية "الدفاع المدنى"، والذى يعد احتفاء بذكرى غالية وتجدد متواصل لعهد إنسانى نبيل، ومناسبة للتنويه والإشادة بالخدمات والتضحيات الجليلة التى يقوم بها أفراد ومنتسبى أجهزة الحماية المدنية، ولنشر وتعميم مبادئ ومفاهيم الثقافة الوقائية لدى المواطنين.

ويتم الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية "الدفاع المدنى" هذا العام تحت شعار "الحماية المدنية وتدبير النزوح الناجم عن الكوارث والأزمات"، للتأكيد على أن مواجهة الكوارث والحد من تأثيراتها وتداعياتها، تستلزم تبنى مقاربة تشاركية تضم جميع المتدخلين والفاعلين للتعامل مع هذه الحوادث، وضرورة التفكير بشكل جماعى فى تدبير فعال وناجع لهذه الأخطار ضمن منظومة مؤسسات وهيئات وطنية، والتنويه أيضا بأن التكامل والتكافل فى الخدمات التى تقدمها الحماية المدنية بالتعاون والتنسيق مع باقى الأجهزة، بات من الأولويات لضمان تدبير أفضل لعمليات مواجهة الكوارث والحد منها.

ويأتى هذا الاختيار تماشيًا مع أهداف إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث، والذى يتضمن عددا من التدابير المتعلقة بالتنقل البشرى والنزوح والإخلاء وإعادة التوطين، فى سياق تعزيز إدارة مخاطر الكوارث والاستثمار فى المرونة والاستعداد.

وتشير الاحصائيات إلى أن الكوارث فى الوقت الحالى تؤدى إلى نزوح حوالى 25 مليون شخص كل عام، إذ يضطر الناس أو يجبرون على مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، نتيجة لكارثة ما أو لتجنب أثر خطر طبيعى فورى وداهم.

ومن المتوقع، أن تؤدى الأحداث المناخية القاسية والمتواترة خصوصًا فى الدول النامية، وعوامل الخطر الأخرى مثل النمو الحضرى السريع وغير المخطط له والنمو السكانى والفقر والصراعات، وعدم تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والتدهور البيئى إلى تغذية ظاهرة النزوح الطوعى أو القسرى وإلى زيادة حاجات المتضررين.

إن النزوح الناجم عن الكوارث يعطل الأسرة والمجتمع، ويدمر سبل العيش ويخلق البطالة ويقلل من الوصول إلى الخدمات الأساسية، فهو يقطع التعليم ويخلف آثارا إنسانية وخيمة وعواقب اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية وإدارية وقانونية، كما يمكن للنزوح أن يجعل نقاط الضعف الموجودة مسبقًا أسوأ، ويخلق مخاطر جديدة، مثل التدهور البيئى فى المجتمعات المضيفة التى يلجأ إليها النازحون.

وتتطلب الاستجابة الشاملة لتعزيز قدرة الأشخاص النازحين بسبب الكوارث، ومساعدتهم على التوصل إلى حلول دائمة فى مرحلة ما بعد الكارثة، والحد من مخاطر النزوح مستقبلا، التعاون بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة فى مختلف المجالات، بما فى ذلك أجهزة التخطيط الحضرى والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية وإدارة الهجرة وحقوق الإنسان وتغير المناخ وحماية البيئة.

وإزاء هذه الأخطار، كان لا بد من اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتفادى وقوع تلك الحوادث - إن أمكن -والتى تؤدى إلى هذا النزوح والحراك البشرى، والتخفيف من آثارها إلى أدنى حد فى حالة حدوثها، وذلك بتفعيل وتنفيذ البرامج والخطط الشاملة المعدة من قبل الأجهزة المختصة، والتى تنبنى على ثلاثة محاور رئيسية: الاستعداد والمعالجة وإزالة الآثار وإعادة البناء.

ولقى موضوع النزوح الناجم عن الكوارث وكذا أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة من أجهزة وهيئات وقطاع خاص ومتطوعين من أجل مواجهة الكوارث والحد من آثارها، اهتماما بالغا من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، انطلاقا من حرصه الدؤوب والمتواصل على توطيد مفهوم الشراكة المجتمعية وضمان مستلزمات الحماية الذاتية ومبادئ الثقافة الوقائية، سعيا وراء أمن وطمأنينة المواطن العربى.

وفى هذا الإطار، ما فتئت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تحث من خلال التوصيات والبيانات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات والملتقيات التى تعقد فى نطاقها أو التى تشارك فيها، ومن خلال مضامين ومحاور الاستراتيجية العربية للحماية المدنية التى تم تحديثها عام 2016م وخططها المرحلية، والخطة العربية للحماية المدنية (الدفاع المدنى)، والخطة النموذجية لمواجهة الكوارث التى تضمنت الإجراءات والتعليمات الواجب التقيد بها عند حدوث كارثة ما، والدراسات والبحوث وكذا المواد الإعلامية والمطويات والكتيبات التى تنجزها وتعدها بشكل دورى، مختلف المؤسسات والأجهزة ذات الصلة فى الدول الأعضاء إلى مواجهة الكوارث بمشاركة الجميع، فى إطار من التعاون والتنسيق وحسن التدبير، وبكل الإمكانيات والموارد المتاحة، والعمل على زيادة الوعى بمفهوم وتدابير الحماية المدنية وأهدافها لدى المواطنين، وترسيخ نظرية الحماية الذاتية لديهم وإشراكهم الفعلى فى تحقيق هذه الغايات.

وعلى سبيل المثال، تم طرح ومناقشة "تصور عن دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى) فى تنفيذ إطار سنداى للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030 م" خلال أعمال المؤتمر العربى الـ(17) للحماية المدنية (الدفاع المدنى) الذى انعقد فى مدينة مراكش خلال الفترة 11-12/9/2019م، وكذا عرض لتجارب الدول الأعضاء فى إدارة وتسيير مخيمات اللاجئين فى العالم العربى خلال انعقاد الملتقى الثالث لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى) ورؤساء جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر فى الدول العربية الذى انعقد بتونس فى الفترة 11- 12 أكتوبر 2017.

كما لا تألو الأمانة العامة للمجلس جهدا فى حث الجهات المسؤولة فى الدول العربية إلى ضرورة دعم أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدنى) من خلال تزويدها بالعناصر الفنية والإدارية الكفؤة والمؤهلة، وتأمين كافة الوسائل والتقنيات الحديثة التى تساعدها على أداء مهامها على أكمل وجه.

ونغتنم هذه الفرصة، ونحن تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية، لدعوة وتشجيع الدول الأعضاء على الاحتفاء بهذه المناسبة، من خلال إقامة العديد من الأنشطة كإعداد وتوزيع الكتيبات الإرشادية وإجراء الندوات والحوارات الإذاعية والتلفزيونية ونشر المقالات الصحفية وتنظيم "أيام مفتوحة"، وعرض أفلام توعوية والقيام بمناورات وتمرينات وهمية لظروف وحالات وقوع الحوادث وعمليات التدخل للإنقاذ وتقديم الإسعافات، وزيارة المؤسسات التعليمية لتحسيس وتوعية الطلبة والتلاميذ وتعريفهم بطبيعة الأخطار وكيفية تفاديها والتعامل معها عند حدوثها.