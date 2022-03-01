/682617/رئيس-شعبة-مواد-البناء-بغرفة-القاهرة--زيادة- اسعار-مواد-البناء-غير-مبرر-ولايوجد-رقابة-عالاسواق

قال المهندس محمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، ان زيادة اسعار مواد البناء غير مبرر، وسبب الارتفاع هو غياب الرقابة عالاسواق ، خاصة وان انتاجنا محلى كالاسمنت وهناك 20 مليون طن فائض ، ولكن الشركات الاجنبية خفضت الانتاج ، وبالتالى زاد الطلب فارتفعت الاسعار.

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كما اضاف المهندس محمد الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " على الحدث اليوم" ، ان مصانع مواد البناء تحصل على دعم فى الكهرباء والغاز ، وبعض المصانع اغلقت وبالتالي اصبح هناك نقص متعمد بالسوق ، لترتفع الاسعار.

توقعات بتراجع أسعار مواد البناء خلال 2022

وكان فى وقت سابق توقع تجار مواد البناء أن تشهد أسعار مواد البناء تراجعا أو على الأقل تظل كما هي خلال عام 2022.

ويرجع هذا التوقع أن أسعار الحديد تراجعت لدى بعض الشركات خلال ديسمبر الماضي نتيجة لقرار الحكومة بإلغاء الرسوم الوقائية على واردات الحديد والبليت في نوفمبر الماضي.

ومن بين شركات الحديد التي خفضت أسعارها كانت شركة الدرفلة والتي بلغ فيها سعر طن الحديد 13.75 ألف جنيه من المصنع ووصل سعره للمستهلك 14.2 ألف جنيه.

أما عن باقير الشركات فقد ثبت سعر طن الحديد عند 15 ألف للطن من المصنع، وحوالي 15.2 للمستهلك.

رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة : زيادة اسعار مواد البناء غير مبرر، ولايوجد رقابة عالاسواق

كذلك توقع الخبراء أن يشهد سوق الأسمنت تراجعا كذلك في الأسعار خلال العام الجاري 2022، بحيث لا يزيد سعر طن الأسمنت للمستهلك عن 1130 جنيه، وبالمصنع عن 1000 جنيه، وذلك عبر 23 شركة تعمل بتجارة الأسمنت بالسوق المصري.