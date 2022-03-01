/682615/عضو-المجلس-القومى-لحقوق-الانسان-نشاط-تنظيم-الأسرة-ليس-جاذبا-لجمع-التبرعات-وامامنا-فرصة-لحل-القضية

قالت نهي طلعت عبد القوي عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، ان هناك اتجاه من الدولة للتكامل والشراكات بين المؤسسات المختلفة من اجل مواجهة الزيادة السكانية ، وربما هذا الامر سيكون له تاثير ايجابى عن السابق ، لانه كان على ارض الواقع لايتم على كافة المستويات.

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واضافت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير " على صدى البلد،انها انضمت منذ فترة لاحدى جمعيات المجتمع المدنى ، وكنا نستهدف عملية تنظيم الاسرة ولكن كنا نعانى والاداء عالارض يختلف على حسب المحافظة ، خاصة وان نشاط تنظيم الأسرة تنموي والداعمين له قليل ويكون من المقتنعين به فقط ، وليس جذابًا لجمع التبرعات مثل معالجة الامراض وغيرها .

عضو المجلس القومى لحقوق الانسان: نشاط تنظيم الأسرة ليس جاذبا لجمع التبرعات وامامنا فرصة لحل القضية

كما اوضحت ، ان المجتمع لايهتم بالقضية ولا يصل له خطورة الموضوع ، والمشكلة فى اداة التوصيل ولابد من تكاتف الجميع مع الحكومة والقطاع الخاص ،خاصة وان القضية الان تخاطب جميع الفئات والجمهور لم يعد مقسمًا إلى شرائح مثل الماضي سواء من الذكور والإناث ومن هم تحت سن الزواج .

كما اشارت ، ان المشكلة الاكبر ان السعى لحل اي مشكلة والاهتمام بها ، يكون وقت ارتفاع نبرة الصوت فقط وبعد ذلك تهدا الامور ، لكن اعتقد هذه المرة فى ظل الارادة السياسية ووتوجهاتها ، وسيكون هناك فرصة لحل هذه القضية.

كما اكدت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان هناك مشكلة في أداة توصيل الخطورة الحقيقية للزيادة السكانية، بالاضافة الى الوعى خاصة فى المناطق الريفية ، لكن التحسن فى المؤشرات مشجع جدا والمشروع اللى تم اطلاقه بالامس سيزيد من فر ص نجاحنا كقطاع حكومى وخاص ومجتمع مدنى فى خفض معدل الانجاب.