جمال علام يحتفل برئاسة اتحاد الكرة مع شباب الأقصر ويوجه رسالة «فيديو»

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كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مدى سعادته بعودته لمسقط رأسة محافظة الأقصر، بعد فوزة برئاسة الاتحاد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد جمال علام عن عدم زيارته لمسقط رأسه محافظة الأقصر، بعد فوزه برئاسة مجلسة إدارة اتحاد الكرة، والتي جاءت بسبب الأعمال التي كانت تتراكم عليه.

وجاء ذلك خلال احتفال أقامة شباب الأقصر بزيارة جمال علام بعد فوزه برئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسقط أجواء هيستيرية بنجاح بن محافظتهم.

تصريحات جمال علام لـ دوت الخليج

وقال: "في الفترة الحالية بنحاول نرتقي بالمنظومة الرياضية بمصر، والوصول بها لأكثر المراتب على العالم".

وأضاف: "أبناء محافظة الأقصر يعتقدون أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تجديد أرضية ملاعب مراكز الشباب، ودا مختص بيه وزارة الشباب والرياضة".

وواصل: "في الوقت السابق كان هناك تواصل لعمل أرضية ملاعب مراكز الشباب بالأقصر، وبسبب الميزانية المالية مع خالد عبد العزيز بالوزارة لم يتسنى الفرصة بعملها".

مراكز الشباب بالصعيد

وزاد: "سيكون هناك تطوير في الفترة الحالية، بجميع مراكز الشباب، وإن شاء الأندية الشعبية في الصعيد تعود للدوري الممتاز".

واختتم: "بوجه رساله لشباب الصعيد: خلي عندك طموح ومفيش حاجه صعبه.. وهدف هتوصله بخطوات مش مرة واحده".