/682611/بعد-نجاح-عليكي-عيون-أحمد-سعد-يطرح-أغنية-بنادي-عليك-في-هذا-الموعد

يستعد الفنان المصري أحمد سعد لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد «وسع وسع»، التي تحمل اسم «بنادي عليك»، وذلك غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية «بنادي عليك» للمطرب أحمد سعد.

أحمد سعد يروج لأغنية بنادي عليك

شوق أحمد سعد جمهوره لأغنيته الجديدة، من خلال نشره برومو «بنادي عليك» عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

وعلق عليه قائلًا: "بعد نجاح عليكي عيون.. انتظروا بنادي عليك تاني أغنية من ألبوم وسع وسع، غدا الأربعاء الساعة 8 على يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية".

أحمد سعد يحتفل بنجاح عليكي عيون

هذا وقد احتفل الفنان المصري ​أحمد سعد​ بتصدر أغنيته الجديدة «عليكي عيون» الترند في 12 دولة عربية.

ونشر أحمد صورة على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، وعلق عليها قائلا :"مع تصدر التريند رقم ١ في مصر.. اغنيه عليكي عيون متصدره التريند في جميع الدول العربيه.. كله بفضل حبكم شكرا جمهوري الحبيب".

أغنية «عليكي عيون»، غناء وألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

وتقول كلمات الأغنية: "عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. ف أكون أنا وانتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار.. عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار".

أحمد سعد ينتظر قدوم مولود جديد

على الصعيد الآخر، نشر سعد فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيه هو وزوجته وهما يفرقعان بالون باللون البينك، معلقًا أنه ينظر قدوم فتاة.

جديد بالذكر، أن الفنان أحمد سعد شارك بالسباق الرمضاني لعام 2021 بأغنية “كل يوم” التى طرحت كتتر لمسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة مصطفي شعبان، وعمرو سعد، والأغنية من الحان اسلام معز، وكلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح.