/682608/مفاجأة-أحمد-الفيشاوي-يعلن-تعاقده-على-بطولة-فيلم-سينمائي-جديد

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة له مع صناع عمله الفني الجديد، وشوق الجمهور.

دوت الخليج يرصد لكم تشويق أحمد الفيشاوي متابعيه بشأن عمله الفني الجديد وذلك خلال السطور القادمة.

فيلم جديد لـ أحمد الفيشاوي

شوق الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عبر موقع تباد الصور والفيديوهات انستجرام، عن طريق نشر صورة له برفقة عدد من صناع عمله الفني الجديد الذي صرح بأنه فيلم، وعلق الفيشاوي على الصورة، قائلًا: يحيي المصري , دودة , فومانشي في مكتب يوسف الطاهر .. بسم الله الرحمن الرحيم فيلم جديد .. مفاجاة.

طليقة أحمد الفيشاوي داخل ملهى ليلي

تداول رواد التواصل الإجتماعي المحبي لطليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، فيديو لها كانت ترقص فيه داخل ملهى ليلي وتتمايل على أغاني محمد رمضان وكانت تمسك في يدها كأس به مشروب.

حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لـ ندى الكامل

وفي سياق آخر، نشرت طليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل مقطع فيديو جديد لها خلال الأيام القليلة الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، والتي استعرضت خلاله باقة وردت ورسالة اعتذار أُرسلت إليها، كُتب عليها «أسف يا ندوشة.. كل عيد حب واحنا مع بعض»، وجاء ذلك الفيديو على أنغام أغنية «شو حلو آخر حب».

أسباب انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وعن أسباب انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل، قد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان أحمد الفيشاوي لـ موقع دوت الخليج، أن السبب في انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل هو «الخيانة»، وقال المصدر المقرب من الفيشاوي: ندى عانت على مدار سنوات زواجها من احمد الفيشاوى من نزواته وكانت تسامحه لأنها تحبه وهو يحبها، ولكن هذه المرة طفح الكيل مما جعلها تتخذ القرار وتُصر عليه.

وتابع المصدر قائلًا: طلبت ندى الكامل الانفصال من أحمد الفيشاوي بكل هدوء ولكنه رفض في البداية وتوسل لها وحاول أن يصالحها ولكنها فشل في هذا الأمر بعد تدخل المقربين منهما لاصلاح الأمر ليتفقا في النهاية على الانفصال في هدوء.