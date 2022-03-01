/682602/النائبة-آية-مدني-تشيد-بتوجيهات-الرئيس-السيسي-و-تثمن-جهود-الدولة-في-إعادة-المصريين-العالقين-في-أوكرانيا

أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس السيسي بإقلاع طائرات إلى رومانيا لإعاة المصريين الذي عبروا حدود أوكرانيا، وبالدور الذي تقوم به الخارجية المصرية ووزارة الهجرة في هذا الشأن.

دوت الخليج وثمنت مدني، في بيان لها، مساعي الدولة في الحفاظ على أرواح أبناءها، من خلال توجه مساعد وزير الخارجية إلى بوخارست لتسهيل إجراءات إجلاء المصريين العالقين بها وعودتهم إلى وطنهم، مؤكده أن أبناء مصر غاليين علينا والحفاظ على أروحهم واجب وأن القيادة السياسية أدت واجبها على أكمل وجه". النائبة آية مدني تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي و تثمن جهود الدولة في إعادة المصريين العالقين في أوكرانيا وأضافت أن المصريين في الخارج والداخل أصبحوا يشعروا بالأمان في ظل عهد الرئيس السيسي ، متابعه أن رؤيتهم لتحرك كل أجهزة الدولة واهتمامها بإعادة المصريين العالقين في أوكرانيا خير دليل.

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