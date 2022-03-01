/682607/مدير-مركز-الاهرام-للدراسات-الاستراتيجية-حرب-أوكرانيا-تسببت-في-شروخ-كبيرة-بين-العلاقات-الروسية-الأوربية
قال محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان روسيا تمتلك اوراقا تستطيع الرد بها على اوربا في مواجهة العقوبات الاقتصادية.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، موضحا ان تداعيات الأزمة الاوكرانية الروسية سيكون لها تاثير على العلاقات الروسية الأوربية حيث انها ستتسبب في عمل شروخ لا أحد يعلم كيف سيتم العمل على حلها واعادتها مرة اخرى.
ونوه فايز فرحات ان انه اذا استمرت الازمة الاوكرانية سيكون هناك ضغط على جميع الاطراف من قبل امريكا وحلفائها حيث ان التحركات الان تدور حول الدعم السياسي لاوكرانيا وتقديم الدعم العسكري لاوكرانيا.
حرب أوكرانيا تسببت في شروخ كبيرة بين العلاقات الروسية الأوربية
وتابع ان الازمة ستثير تساؤلات عن اوراق الولايات المتحدة الامريكية التي ستخدمها حال استمرار الازمة مع روسيا، مضيفا أنه على الجانب الاخر روسيا ايضا تمتلك اوراق قوية ستدافع عن نفسها بها، وهي الوجود الفعلي على الارض بأوكرانيا، إضافة إلى قرب روسيا من دول اوربية وهم اعضاء في حلف الناتو ويمثلو ضغط كبير على القوى الاوربية، بالاضافة الى الورقة الخاصة بالطاقة وهي وقف امداد الدول الاوريبية بالطاقة ولكن لم يتم التحدث عن هذا الامر.
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