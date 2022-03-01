/682606/البحوث-الإسلامية-اصبحت-قضية-الزيادة-السكانية-من-مقررات-الجامعة-في-جميع-الكليات-نظرا-لخطورتها-عالمجتمع

قال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ان الأزهر الشريف استطاع ان يوصل رسالته بخطورة الزيادة السكانية وبدا يهتم بهذه القضية كمقرر من الخطاب الديني ، واصبحت القضية من مقررات الجامعة في جميع الكليات .

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كما اضاف النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، انه كان فى الاقصر لحضور مؤتمر "صندوق الامم المتحدة للسكان " وكان محور كلمته عن خطورة الزيادة السكانية ، وإطلاق المبررات للناس باسم الدين هو ظلم للدين .

البحوث الإسلامية: اصبحت قضية الزيادة السكانية من مقررات الجامعة في جميع الكليات نظرا لخطورتها عالمجتمع

كما اشار النجار ، ان الامر فى غاية الصعوبة فى المناطق الريفية ، لان الامر مرتيط باعادات واعراف ترسخت فى وجدانهم على مر السنين ، وتغير ذلك الفكر ليس بالامر السهل ، خاصة ان الإنجاب أمر فطري مرتبط بالغريزة عند الناس ، والأزهر به المركز الإسلامي الدولي للبحوث والدراسات السكانية، وهذا المركز له وفود بها مئات الباحثين والواعظين في محافظات مصر للتوعية باهمية تحديد النسل وفى النهاية الامر يحتاج الى مصابرة وجهد كبير .