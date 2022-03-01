/682605/أحمد-موسى-يشيد-بتحرك-الدولة-المصرية-السريع-لعودة-الطلاب-المصريين-إلى-ارض-الوطن

قال الإعلامي أحمد موسى ان الطلاب المصريين سوف يعودوا من رومانيًا إلى ارض الوطن فى خلال اربع ساعات، مؤكدا ان الدولة المصرية حريصة على سلامة ابناءها والطلاب المصريين بأوكرانيا.

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية:

اشاد بتحرك الدولة المصرية السريع وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال طائرة لإعادة الطلاب المصريين من رومانيًا إلى مصر، مؤكدًا ان الدولة المصرية تضع على رأس أولويتها حماية كل مواطن مصري سواء موجود على ارض الوطن او فى الدول الأخرى

وأضاف ان غرفة العمليات الخاصة بشأن الجالية المصرية بأوكرانيا فى متابعة مستمرة للمصريين واحتياجاتهم، مشيدا بجهود وزارة الهجرة المصرية ووزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية فى اوكرانيا لحماية الجالية المصرية.

عودة الطلاب من رومانيًا إلى ارض الوطن:

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه صباح اليوم الثلاثاء بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلاب المصريين الموجودين في رومانيا إلى أرض الوطن، وكانت قد صرخت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم انه يوجد ١٧٥ طالبًا مصريًا على متن الطائرة القادمة إلى مصر.

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم انه من الموقع ان يصل عدد الطلاب الذين سيخرجون من رومانيًا إلى مصر إلى ٣٠٠ طالب مصرى، مؤكدة ان الدولة المصرية حريصة على مستقل الطلاب الدراسي بعد عودتهم إلى ارض الوطن