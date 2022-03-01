للتنسيق الأمني.. وزير الداخلية يصل تونس لحضور إجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

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قام محمود توفيق وزير الداخلية ، بزيارة الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، والتى تبدأ فعالياتها الثانى من مارس بالعاصمة التونسية ، حيث كان فى إستقباله لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج ، وزير الداخلية التونسى والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.
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ى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية
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