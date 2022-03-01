تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. اقلاع الطائرة الناقلة للطلاب المصريين من مطار بوخارست ..صور

أقلعت منذ قليل، طائرة شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 181 راكباً (175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى) متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلى مبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى.

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