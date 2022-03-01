عاجل- إقلاع رحلة ايركايرو إلى القاهرة وعودة 175 طالبا من رومانيا

جدة - نرمين السيد - تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، أقلعت منذ قليل طائرة شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز ايرباص A320 وعلى متنها 181 راكبًا (175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى ) متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.
هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية، ومن المقرر أن تصل الرحلة فى العاشرة والنصف مساء اليوم إلى مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى.
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