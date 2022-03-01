جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه فى إطار تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة المصرية للعمل على احتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية على المواطنين المصريين فى أوكرانيا، فقد أسفرت تلك الجهود عن تسيير رحلة مصر للطيران إلى بوخارست اليوم، الأول من مارس الجارى، لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين فى رومانيا بعد عبورهم للحدود الأوكرانية، حيث أقلعت الطائرة منذ قليل من بوخارست باتجاهها إلى أرض الوطن، وعلى متنها 175 مواطنًا مصريًا.





هذا، وكان السفير صلاح الدين عبد الصادق مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج قد توجَّه إلى بوخارست ظهر اليوم على متن تلك طائرة، حيث تولى، مع السفير مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية فى رومانيا، مُتابعة الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين المصريين التى تضطلع بها السفارة، وإنهاء كافة الترتيبات الإجرائية والتنظيمية والطبية ذات الصلة، أو تلك الخاصة بالأوراق الثبوتية للمواطنين، فضلًا عن الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المُستجد. وتجدر الإشارة إلى أن سفارة جمهورية مصر العربية لدى بوخارست كانت قد عملت، بالتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة، على استقبال مواطنينا منذ عبورهم للحدود الأوكرانية، وتيسير استقبالهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، انتهاءً بتسفيرهم باتجاه أرض الوطن مساء اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الخارجية تعلن نجاح تسفير المصريين من رومانيا بعد مغادرة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.