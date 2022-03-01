/682595/وزيرة-الهجرة-الدولة-المصرية-تحرص-على-تأمين-مستقبل-الطلاب-التعليمي-الوافدين-من-أوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أزمة العالقين من المصريين في الخارج اختلفت تمام عن أزمة العالقين بسبب الحرب الروسة الأوكرانية.

دوت الخليج

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن تحرك الدولة المصرلية لارجاع المصريين من رومانيا الذين عبرو الحدود من اوكرانيا الان جاء بناء على دراسات اجرتها الدولة المصرية وتحركات متأنية ألت في النهاية إلى ارجاع الطلبة المصريين بأمان إلى بلادهم مصر.

وزيرة الهجرة: الدولة المصرية تحرص على تأمين مستقبل الطلاب التعليمي الوافدين من أوكرانيا

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين للخارج أن قرار اعادة المصريين من الخارج اكد على وعي القيادة السياسية وحرصها الدائم على أبنائهم.

ونوهت أنه تم موافاة وزارة التعليم العالي بشان اتعليم الطلاب واستكمالهم لدراستهم، مضيفة:" الدولة المصرية ليست حريصة فقط على أمن امواطنيها بالخارج بل أيضا على مستقبلهم التعليم".