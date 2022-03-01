/682594/حسني-عبد-ربه-لو-مورينيو-درب-الإسماعيلي-مش-هيعمل-حاجة

شن حسني عبد ربه هجوم عنيف، على لاعبي الإسماعيلي بعد التعادل مع مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2": كل الدنيا بتساعد الإسماعيلي النهاردة أمام المقاصة، واللاعيبة مش عارفة تكسب، المباريات الأخيرة كان في ظلم تحكيمي عكس لقاء اليوم".

تصريحات حسني عبد ربه

واضاف: " لو جوزيه مورينيو تولى تدريب الإسماعيلي في ظل تخاذل اللاعبين الحاليين مش هيعمل حاجه، اللاعيبه هي اللي دخلت الإسماعيلي في الحاله دي، وهما فقط اللي يقدروا يخرجوا الفريق من المحنه دي".

وزاد: " ازاي الفريق يبقى متقدم 2/0 في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني المقاصة يتعادل، هناك رعونه كبيرة جداً من اللاعيبه/، وبحملهم نتائج الفريق السيئه".

«النحس يلازم الإسماعيلي» ويواصل نزيف النقاط بالتعادل مع مصر المقاصة

انتهت أحداث المباراة بين مصر المقاصة والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح عبد الرحمن مجدي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال انطلاقة رائعة من أحمد مدبولي من جهة اليسار أتبعها بتمريرة رائعة إلى عبد الرحمن مجدي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

سجل أحمد مدبولي الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة خاطئة من محمد مجدي حارس مرمى مصرللمقاصة فوصلت الكرة إلى أحمد مدبولي فسدد الأخير كرة ساقطة رائعة سكنت أسفل يسار المرمى الخالي.

المقاصة ترد بقوة على الإسماعيلي

عاد مصر المقاصة بهدف تقليص الفارق في المباراة في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، عن طريق محمود فهمي، من خلال كرة عرضية من أتولا جوزيف من جهة اليسار حاول باهر المحمدي إبعادها ولكن الكرة وصلت إلى محمود فهمي على حدود منطقة الــ 6 ياردات فاستلم الأخير الكرة بشكل رائع على الصدر ثم سدد كرة قوية سكنت المرمى.

سجل المقاصة هدف التعادل في المباراة في الدقيقة 55 عن طريق، رشيد أحمد، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار أبعدها الحارس عمر رضوان بشكل خاطيء فوصلت الكرة إلى كريم حلاوة يمين منطقة الجزاء فمرر كرة أرضية قابلها رشيد أحمد بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.