بعد مهاجمتها له.. طليق منة عرفة لـ بدرية طلبة:«كده ضمنتي أنك تطلعي موسم الرياض»

/682591/بعد-مهاجمتها-له-طليق-منة-عرفة-لـ-بدرية-طلبةكده-ضمنتي-أنك-تطلعي-موسم-الرياض

خرج الفنان محمود المهدي طليق الفنانة الشابة منة عرفة عن صمته ليرد على الهجوم الذي شنته الفنانة بدرية طلبه ضده على هامش أزمته مع نقيب المهن التمثيلية والنجمة إلهام شاهين.

دوت الخليج يرصد رد طليق منة عرفة على هجوم الفنانة بدرية طلبة عليه.

أول رد من طليق منة عرفة على هجوم بدرية طلبة

نشر المهدي بوست هجوم بدرية طلبة عليه عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "في حد كده ضمن أنه يطلع موسم الرياض علطول".

بدرية طلبة تفتح النار على طليق منة عرفة

وكانت بدرية طلبة قد فتحت النار على محمود المهدي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتبت: "عايز تتشهر؟ أطلع أشتم فنان.. عايز شهرة أكتر أشتم الوسط الفني، عايز شهرة اكتر واكتر؟ لايڤات كتير وأشتم.. بتشتغل ايه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي".

وأضافت: "متجوز مين؟ ممثلة.. طب بعد اللايڤات والشتيمة أتشهرت ؟ لالا طب عملت أيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد والا زى كل مرة؟ مش عارف هسألها انا مش فاضى.. بتعمل أيه؟ انا طالع لايف يمكن المرة دى أتشهر".

واختتمت حديثها قائلة: "لما الوسط الفني بالبشاعه دى بتتمحك فيه ليه يا

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