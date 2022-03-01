/682587/رئيس-حقوق-الانسان-بالبرلمان-يستقبل-وفد-لجنة-الشباب-مرتديا-الجلباب-البلدي

حرص النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي مقابلة وفد لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين ، والتي تزور محافظة سوهاج لتفقد عدد من مراكز الشباب والاندية الرياضية بالمحافظة .

دوت الخليج

طارق رضوان يستقبل وفد رياضة البرلمان

وظهر النائب طارق رضوان ، وهو مرتديا جلباب بلدي ، ومعه عدد آخر من نواب محافظة سوهاج ، الذين ارتدوا نفس الزي منهم النائب احمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب .

وأكد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج في تصريحات صحفية علي هامش تفقد وفد لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب ، أن الصعيد يشهد نهضة غير مسبوقة ، بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

طارق رضوان يستقبل وفد البرلمان

يذكر ان الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب اكد خلال زيارة اللجنة لمحافظة قنا أن محافظات الصعيد تقع فى قلب اهتمامات اللجنة ، خاصة أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بالشباب فى مختلف المحافظات .

وأشاد الدكتور محمد حسين، بالانجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد من خلال إنشاء العديد من المشروعات القومية مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى غير وجه الحياة فى الصعيد من خلال المشروعات الكبيرة لمبادرة حياة كريمة التى ستساهم فى توفير كافة سبل الراحة لكل المصريين فى كافة محافظات الجمهورية.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة