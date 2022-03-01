بعد تصدرها التريند بنبأ حملها.. تعرف على قصة زواج هاجر أحمد

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احتفل اليوم زوج الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلادها، ونشرت فيديو لها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه بما يعني:"محظوظة أنك في حياتي".

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج قصة حب هاجر أحمد وزوجها أحمد الحداد.

حديث هاجر أحمد عن قصة حبها وزواجها السريع

سبق وتحدثت هاجر أحمد عن زواجها الذي فاجئ الجمهور، حيث قالت خلال إستضافتها في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة cbc في سبتمبر للعام الماضي، أنها وافقت عليه في يوم واحد، حيث أن زوجها أحمد الحداد قام بطلب الزواج منها، فشعرت براحة ووافقت على الزوج، رغم كل التحفظات التي كانت هاجر أحمد تضعها لنفسها في حين إختيار شريك الحياة.

زفاف هاجر أحمد

تترقط هاجر أحمد في الحديث عن زفافها الذي كان المناسبة الشخصية الولى لها بعد دخولها الوسط الفني، التي تشعرها بمحبة الجمهور لها، حيث قالت:"حسيت أني بنتهم"، وسردت بعض المواقف التي شعرت فيها بمباركة الجمهور لها على زفافها.

أعربت هاجر أحمد أيضًا إلى شعورها بالفرحة عندما وجدت عدد من الفتيات يتخذون نفس أسلوب إطلالتها في كتب الكتاب، خلال خطوباتهم أو مناسبات خاصة بهم، وأشارت هاجر أحمد ما أرتدته في كتب الكتاب كان لمصممة الأزياء المصرية فريدة تمرازة، وفستان الزفاف للمصمم العربي زهير مراد، وكان الجميع ينتقضون بساطته، ولكنها كانت تشعر براحة نفسية وهي ترتديه.

عيد ميلاد هاجر أحمد

شاركت هاجر أحمد متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صباح اليوم، بفيديو لها مع زوجها، وهو يحتفل بعيد ميلادها، وعلقت عليه وقالت ما معناه:"أنا محظوظة بوجودك في حياتي"، حيث ظهرت في هذا المقطع وهي سعيدة برفقة زوجها، الذي بدت عليه مشاعر الحب والإهتمام والفرحة لوجوده بجوارها.

شارك الجمهور هاجر أحمد بعدد كبير من التعليقات التي تتمنى لها عيد ميلا سعيد، وعام جديد مليء بالراحة والفرح، وتمنوا لها دوام السعادة والمحبة بينها وبين زوجها.

حمل هاجر أحمد

لاحظ الجمهور حمل هاجر أحمد من خلال الفيديو التي نشرته وهي تحتفل بعيد ميلادها، لما أرتده من فستان أسود ضيق من خامة القطيفة، الذي أظهر بطنها بمظهر مميز، وسرعان ما هنأ هاجر أحمد محبيها بحملها، وتمنوا لها أنقضى فترة الحمل والولادة بسلام.