وصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا إلى رومانيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبراً عاجلاً، نقلا عن سفير مصر برومانيا، يفيد بوصول جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا وبصحة طيبة لرومانيا، حيث أكد السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر لدى رومانيا، إن الطائرة المصرية وصلت بوخارست تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سفير مصر لدى رومانيا في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن جميع الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا بصحة طيبة، موضحا أن الجانب الروماني قدم تسهيلات كبيرة لاستقبال الطلاب المصريين القادمين من أوكرانيا.

فيما قال السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إنه سيتم تباعا إرسال طائرات لعودة المصريين من أوكرانيا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن سفراء الدول المجاورة لأوكرانيا يقدمون التسهيلات لجميع الطلبة المصريين القادمين على الحدود.

وتابع مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن 173 طالباً سيعودون من رومانيا عبر الطائرة إلى مصر، موضحًا أن تسهيلات كبيرة لإجراءات عودة الطلبة المصريين من أوكرانيا عبر رومانيا.

وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحرص على سلامة الجالية المصرية في أوكرانيا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإرسال طائرة إلى بوخارست لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالى.