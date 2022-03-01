عاجل - مستشار الحكومة ينشر صور الطلاب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان قد صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.