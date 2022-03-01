عاجل- الأرصاد تحذر من تقلبات جوية جديدة (طقس 5 أيام بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ارتفاع فى درجات الحرارة الأربعاء

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى بيان لها، أن طقس الأربعاء سيشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ووجنوب البلاد ودافىء على السواحل الشمالية، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

انخفاض فى درجات الحرارة الخميس

أما طقس الخميس 03 مارس، يشهد انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح (654) درجة مئوية على كافة الأنحاء.

الطقس من الجمعة 04 مارس إلى الاثنين 07 مارس 2022

وتهبط شبورة مائية من الجمعة 04 مارس إلى الاثنين 07 مارس 2022، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا) ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

الأربعاء 02 مارس

القاهرة والوجه البحرى 27-12

السواحل الشمالية 23-11

جنوب سيناء 27-14

شمال الصعيد 28-10

جنوب الصعيد 33-13

الخميس 3 مارس

القاهرة والوجه البحرى 20-10

السواحل الشمالية 17-11

جنوب سيناء 26-14

شمال الصعيد 21-8

جنوب الصعيد 30-11

الجمعة 4 مارس

القاهرة والوجه البحرى 20-10

السواحل الشمالية 18-11

جنوب سيناء 22-14

شمال الصعيد 21-7

جنوب الصعيد 26-10

السبت 5 مارس

القاهرة والوجه البحرى 22-10

السواحل الشمالية 20-11

جنوب سيناء 25-14

شمال الصعيد 23-8

جنوب الصعيد 21-11

الأحد 6 مارس

القاهرة والوجه البحرى 25-11

السواحل الشمالية 21-11

جنوب سيناء 27-14

شمال الصعيد 30-9

جنوب الصعيد 34-11

الاثنين 7 مارس

القاهرة والوجه البحرى 23-11

السواحل الشمالية 20-11

جنوب سيناء 24-14

شمال الصعيد 24-9

جنوب الصعيد 34-11