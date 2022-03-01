دوت الخليج ينشر أسعار السجائر المستورد بعد الزيادة

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أعلنت شركة الشرقية- إيسترن كومباني، عن الزيادات الجديدة لأسعار السجائر الجديدة ومنتجاتها من السجائر المحلية، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2022 وذلك بقيمة جنيه واحد لبعض الانواع و 2 جنيه لانواع أخرى ، حيث اوضحت الشركة أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادات الأخيرة

وهذا السياق ارجع هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني ، ان ارتفاع أسعار السجائر المحلية جاء لمواجهة الزيادة الكبيرة في التكاليف من أسعار الشحن والتي قفزت بدرجة جنونية، ناهيك عن المدخلات الأخرى والتي فاقت قدرة الشركة علي امتصاصها.

وقالامان أنه يتم المحالوة على قدر الإمكان المحافظة على أسعارنا وعدم الضغط على المستهلكين، مرجعا أن الزيادات تكون بسيطة مقارنة بالزيادات الفعلية في التكاليف.

ونفس السياق أظهرت نتائج الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بتحقيق إجمالي إيرادات 34.43 مليار جنيه، مقابل 32.59 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو بلغت 6%.